Коммунисты приступают к Основному

В Подмосковье в субботу прошел очередной пленум ЦК КПРФ, на котором коммунисты обсудили в том числе тему честных выборов и борьбы с фальсификациями и манипуляциями. Лидер Компартии Геннадий Зюганов напомнил, что на днях в Госдуме КПРФ представила свой проект Избирательного кодекса. Но останавливаться на достигнутом партийцы не собираются, и на очереди — проект Конституции. Эксперт полагает, что цель этих инициатив коммунистов — показать себя масштабной политической силой и послать «месседжи» разным аудиториям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как надеется Геннадий Зюганов, проект Конституции от КПРФ поможет донести до избирателей идеи подлинного народовластия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Как надеется Геннадий Зюганов, проект Конституции от КПРФ поможет донести до избирателей идеи подлинного народовластия

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Перед началом пленума его участникам показали фильм о нарушениях на сентябрьских выборах в регионах, где давалась оценка различным технологиям и новшествам избирательного законодательства. Как разъяснял голос за кадром, на руку партии власти играют такие инструменты, как «сушка явки» и досрочное голосование, а также новации вроде отмены партийных списков. Экс-депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко рассказал с экрана, как ему не давали ознакомиться со списком проголосовавших. «Но королева манипуляций — это, без сомнения, система дистанционного электронного голосования»,— уверены авторы фильма.

Работа пленума началась с того, что собравшиеся почтили память десяти коммунистов, погибших в ходе спецоперации, а затем приняли в партию несколько новых членов.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с часовым докладом, в котором напомнил, что в декабре исполняется 100 лет со дня основания СССР, а также перечислил все важные вехи советской истории.

В какой-то момент в зале внезапно включилась пожарная тревога, однако лидер партии продолжил невозмутимо читать доклад, и из зала никто не вышел. Позже пресс-секретарь главы КПРФ Александр Ющенко сообщил журналистам, что возгорания не было и тревога включилась случайно.

Большое внимание господин Зюганов уделил теме честных выборов и «воровства голосов» у коммунистов в пользу «Единой России». «Власть явно перепутала мобилизацию страны на борьбу с внешней угрозой и выжимание результата на выборах. Время требует от государства принципиально иного: ясности целей и честного разговора с народными массами. Но пойти на это власть имущие не решаются»,— посетовал председатель ЦК.

Он также напомнил, что 10 ноября КПРФ представила в Госдуме проект Избирательного кодекса, над которым в течение года работала группа под руководством первого зампреда думского комитета по законодательству Юрия Синельщикова. Теперь же, как сообщил Геннадий Зюганов, эта группа возьмется за написание проекта Конституции.

Отметим, что КПРФ объявляла о начале работы над собственным проектом Основного закона еще летом 2020 года, во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Тогда партия подготовила свои предложения, среди которых выделила 15 приоритетных, но ни одна из этих идей не была учтена в ходе реформы. Тогда лидер КПРФ пообещал настаивать на принятии «Конституции народовластия». Предполагалось провести по 15 главным поправкам «народный референдум», но этим планам помешала сложная эпидемиологическая ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас накоплены предложения, наработки. Наши ключевые предложения связаны с тем, что необходимо прописать вопросы национализации, закрепления пенсионного возраста таким, каким он был до пенсионной реформы. Целый ряд предложений связан с демократизацией политических процессов»,— рассказал “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Проект Конституции партия планирует вынести на широкое общественное обсуждение. «Все должно быть по порядку — давайте сейчас займемся Избирательным кодексом»,— отметил господин Афонин.

Юрий Синельщиков сообщил “Ъ”, что команда КПРФ собирается приступить к созданию проекта Конституции в январе 2023-го и завершить эту работу в течение года.

По его словам, в документе «совершенно точно» будут урезаны полномочия президента, а полномочия Федерального собрания, наоборот, расширены. «Там будет прописано, что прокуратура обеспечивает высший надзор за законностью, генеральный прокурор имеет право законодательной инициативы, судьи избираются народом, и обязательно — отзыв депутатов (избирателями.— “Ъ”)»,— пояснил коммунист.

Политолог Алексей Макаркин полагает, что в случае с Избирательным кодексом и Конституцией коммунисты хотят «масштабироваться»: «У коммунистов было твердое второе место за счет того, что у них был очень разный, но в совокупности большой электорат. Там было и коммунистическое ядро, и общепротестный электорат, и элемент демократического электората, который пошел голосовать за КПРФ как за самую оппозиционную из проходных партий. С начала специальной военной операции стали "отваливаться" демократы — для них позиция коммунистов неприемлема. Начали уходить и самые патриотичные, которые считают, что в данной ситуации надо поддерживать власть. Поэтому коммунистам надо показывать, что они сильная, влиятельная партия, которая выдвигает масштабные инициативы». При этом Избирательный кодекс не интересует широкую общественность, но интересует политизированную часть общества, в том числе и людей либеральных взглядов, подчеркивает эксперт: «Тем самым коммунисты дают понять, что они тоже выступают с общедемократических позиций». В целом же проект Конституции направлен скорее на удержание партией своего идеологического ядра, резюмирует господин Макаркин.

Ксения Веретенникова