Главные новости за выходные 23-26 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Госдепартамент США в годовщину СВО ввел санкции в отношении 47 глав российских регионов, включая губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

Власти Украины расторгли все договоры о сотрудничестве с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

Арбитражный суд Краснодарского края расторгнул договор аренды 23,5 га сельхозземель, права на которые ЗАО «Дагомысчай» переуступил другому арендатору и на которых теперь оказались капитальные постройки.

Пятизвездочный отель «Город Mira Resort & Spa Miracleon Anapa 5*» на 950 номеров откроется в Анапе 28 апреля. Его стоимость составила 2,5 млрд руб.

Спасшийся кок Семен Куджанов из Краснодара рассказал о крушении сухогруза Seamark у берегов Новороссийска. По его словам, 21 февраля начался шторм, высота волн достигала пяти метров. После обеда члены экипажа почувствовали толчок.

Автомобиль с пятью подростками разбился на трассе в Усть-Лабинском районе. Водитель автомобиля погиб, четверо пассажиров иномарки в возрасте 15 и 17 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Краснодаре за неделю вынесли 2204 штрафа за неоплату муниципальных платных парковок. Общая сумма штрафов превысила 6 млн руб.

В центре Краснодара из-за водителя автомобиля Infiniti произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека.

В Динском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за найденной авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на подростка в Краснодаре.

Житель Мостовского района хотел отомстить своему знакомому, но перепутал машину и повредил чужую иномарку.

Росмолодежь может выбрать Сочи местом проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мероприятие, на которое, возможно, пригласят представителей из недружественных стран, может пройти уже в начале 2024 года.

В Сочи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в гаражном кооперативе в Хостинском районе.

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл столичному ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча в Москве закончилась со счетом 3:0.

Второй за три дня оползень сошел на трассу А-147 Джубга — Сочи. ЧП произошло рядом с поселком Дедеркой Туапсинского района, в ста метрах от места предыдущего схода грунта, которое произошло 20 февраля.

Разорившееся ЗАО «Темпл Инк.» (владелец ТРК «Галактика» в Краснодаре) через суд взыскивает 327 тыс. руб. задолженности с ПАО «Детский мир».

В 2022 году средняя стоимость «квадрата» элитного жилья в Сочи выросла более чем на 30%, до 2,4 млн руб. По этому показателю курорт обогнал даже Москву.

Работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены досрочно, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 23 февраля автомобильное движение запущено по всем его полосам.

В результате сильных снегопадов сугробы в высокогорье Сочи к утру 23 февраля выросли на 20 см. Общая высота сугробов достигла четырех метров.

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