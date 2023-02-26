В Динском районе ввели режим ЧС из-за авиационной бомбы

В Динском районе введен режим чрезвычайной ситуации из-за найденной авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Авиационная бомба, найденная в Динском районе

Фото: Администрация Динского района

Находку обнаружили на территории дачного товарищества «Миловидово», возле дома по ул. Восточной, 47. «Проводятся необходимые действия по обезвреживанию взрывоопасного предмета»,— говорится в сообщении администрации.

Сколько продлится действие режима ЧС — не уточняется.

В Краснодарском крае регулярно находят снаряды времен Великой Отечественной войны. Один из последних обнаружили и обезвредили 28 января в Крымском районе.

Александр Орлов

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