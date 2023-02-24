Власти Украины расторгли договор с РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива

Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на депутата рады Ярослава Железняка.

Договор о военно-морском сотрудничестве в Черном море также был расторгнут.

Соглашение о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива было заключено между государствами в декабре 2003 года. Стороны условились вести совместную работу в области судоходства, рыбодобычи, защиты морской среды и экологической безопасности.

Договор о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества был подписан в апреле 2001 года Россией, Украиной, Болгарией, Румынией, Грузией и Турцией. Целью соглашения было обеспечение безопасности и стабильности в Черном море и военно-морское взаимодействие сторон.

Анастасия Донскова

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