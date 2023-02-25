Суд упразднил аренду 23,5 га сельхоззмель в районе Дагомыса, на которых построили дома

Арбитражный суд Краснодарского края расторгнул договор аренды 23,5 га сельхозземель, права на которые ЗАО «Дагомысчай» переуступил другому арендатору и на которых теперь оказались капитальные постройки. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Участок расположен в Лазаревском районе, неподалеку от села Сергей-Поле, немного северо-восточнее Дагомыса.

Договор был заключен в октябре 2012 года между администрацией Сочи и «Дагомысчаем», его действие предполагалась до 2061 года. Однако в 2016 году компания переуступила права аренды ООО «Караван».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Караван» зарегистрировано в Сочи в 2016 году, собственником является Игорь Нестеренко, который также является бенефициаром ООО «Торговый дом "Дагомысчай"», а до 2015 года являлся мажоритарным акционером ЗАО «Дагомысчай», владеющим менее чем 1% акций. «Караван» задекларировал деятельность по выращиванию овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Иск администрации Сочи был обоснован тем, что в ходе проверки сочинские власти выявили нахождение на участке одноэтажного и двухэтажного капитальных строений, одноэтажного и двухэтажного деревянных. Кроме того, 80% территории участка находится в зарослях сорняка и кустов. Работы по возделыванию сельхозкультур, обработке почвы, сенокошению и уборке урожая, выкорчевке списанных насаждений не ведутся, говорится в акте обследования, который составили городские власти в апреле 2022 года.

В мае в адрес общества было направлено письмо, которым было предписано устранить выявленные нарушения в 30-дневный срок, однако, как следует из материалов дела, ответчик «Караван» начал уклоняться от исполнения предписания. От расторжения договора аренды он также отказался, после чего власти обратились в суд.

Рассмотрев иск сочинских властей, суд расторгнул договор, сославшись на то, что арендатор использовал сельхозземли не по целевому назначению.

Решение суда первой инстанции в законную силу пока не вступило, оно может быть обжаловано в апелляцию в течение месяца.

Михаил Волкодав

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