В Анапе открывается пятизвездочный отель стоимостью 2,5 млрд рублей

Пятизвездочный отель «Город Mira Resort & Spa Miracleon Anapa 5*» («Город мира») на 950 номеров откроется в Анапе 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: администрация Краснодарского края

Вложения в проект составляют 2,5 млрд руб., инвестором выступает Валерий Димоев. «Город мира» станет пятым отелем курорта Miracleon.

Новый отель будет работать по системе Ultra All Inclusive (ультра все включено).

В мае прошлого года стало известно, что ООО «ПСБ Бизнес» намерено приступить к строительству четырехзвездочного отеля в Анапе на 800 мест. Также о строительстве премиальных отелей в Анапе заявляла компания «Арбат отель менеджмент».

Анапа стала лидером среди российских курортов по числу отелей, которые работают по системе All inclusive и Ultra All Inclusive. В прошлом году число таких объектов размещения увеличилось до 52.

Наталья Решетняк

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