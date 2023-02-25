В Сочи могут провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Росмолодежь может выбрать Сочи местом проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мероприятие, на которое, возможно, пригласят представителей из недружественных стран, может пройти уже в начале следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Олега Макарова.

По его словам, фестиваль точно будет международным. В нем будут участвовать дружественные страны из ЕАЭС и СНГ. При этом известно, что в нем собираются принять участие и представители стран, которые ввели или рассматривают санкции против России.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России разработать концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева считает целесообразным провести фестиваль в начале 2024 года.

Татьяна Ручкина

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