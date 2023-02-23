Владелец краснодарского ТРК «Галактика» подал в суд на «Детский мир»

Разорившееся ЗАО «Темпл Инк.» (владелец ТРК «Галактика» в Краснодаре) через суд взыскивает 327 тыс. руб. задолженности с ПАО «Детский мир». Исковое заявление принял к производству Арбитражный суд Краснодарского края.

ТРК «Галактика» расположен на улице Уральской в Краснодаре. Его площадь составляет 94 тыс. кв. м с сопутствующей инфраструктурой. В ТРК расположено около 200 магазинов популярных брендов, а также развлекательные объекты и фуд-корт. Согласно информации с сайта компании, супермаркет «Детский мир» расположен на первом этаже торгового комплекса.

Иски о взыскании задолженности по договорам аренды ЗАО «Темпл Инк.» также подал к ООО «Сеть связной» и другим арендаторам, следует из картотеки арбитражных дел.

В конце января 2023 года в рамках банкротства «Темпл Инк.» «Галактику» выставили на торги за 4,8 млрд руб. В единый лот вошли торговые помещения, административное здание, а также земельные участки, коммунальные сети, эскалаторы и пр. В феврале стало известно, что продажу ТРК приостановили из-за изменившейся конъюнктуры рынка недвижимости.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Темпл Инк.» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. 100% доли в УК принадлежит кипрской компании «Раиска Консалтинг». Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По итогам 2021 года выручка ЗАО составила 674,3 млн руб., чистая прибыль — 137,6 млн руб.

Наталья Решетняк

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