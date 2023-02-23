Сочи обогнал Москву по росту цен на элитное жилье

В 2022 году средняя стоимость «квадрата» элитного жилья в Сочи выросла более чем на 30%, до 2,4 млн руб., пишет «Ъ» со ссылкой на исследование NF Group. В Москве средняя цена квадратного метра в элитном жилом комплексе увеличилась на 13%, до 1,52 млн руб.

Основная причина такой динамики — дефицит предложения. По данным аналитиков, в конце прошлого года в Москве экспонировалось около 1,8 тыс. элитных квартир и апартаментов (+42% год к году), в Сочи объем предложения в элитных проектах сократился до 109 лотов (-19% год к году).

Сейчас в олимпийской столице экспонируется всего 16 корпусов в 12 проектах, отмечают в bnMap.pro.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram