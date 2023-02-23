Автомобиль с пятью подростками разбился на трассе в Усть-Лабинском районе

Вечером 22 февраля на четвертом километре автодороги «п. Двубратский-ст. Восточная» в Усть-Лабинском районе произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

По предварительным данным управления ГИБДД по региону, 17-летний подросток за рулем Chery разогнался, не справился с управлением и вылетел с дороги. Водитель автомобиля погиб, четверо пассажиров иномарки в возрасте 15 и 17 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Кубани просит родителей несовершеннолетних ограничивать свободный доступ к семейным автомобилям, а также не допускать детей к управлению мото- и автотранспортом. «За неисполнение родительских обязанностей, а также за передачу управления лицу без права на это предусмотрена административная ответственность», - отмечают в ГИБДД.

Наталья Решетняк

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