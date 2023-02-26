В Краснодаре за неделю за неоплату парковки оштрафовали 2,2 тысячи водителей

В Краснодаре за неделю вынесли 2204 штрафа за неоплату муниципальных платных парковок, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина, сборы от всех штрафов направляются в дорожный фонд города. По его словам, такое поступление в казну может повлиять на тот же самый ремонт дорог. Он также рекомендовал водителям своевременно оплачивать парковку, напомнив, что штраф за это в краевом центре составляет 3 тыс. руб.

24 февраля глава Краснодара Евгений Наумов в интервью «Ъ-Кубань» рассказал, что администрация города работает над тем, что вернуть эвакуаторы на улицы краевого центра, а также прорабатывает вопрос внедрения программы «Антитеррор», которая позволит эвакуировать автомобили со снятыми номерами.

«Планируем выйти на краевую антитеррористическую комиссию с предложением считать авто со снятыми номерами угрозой безопасности. Потому что мы реально не можем знать, что это за объект и что внутри него может находиться», – рассказал господин Наумов.

Александр Орлов

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