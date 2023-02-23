Спасшийся кок рассказал о крушении сухогруза Seamark у берегов Новороссийска

Семен Куджанов из Краснодара, судовой повар (кок) затонувшего сухогруза Seamark, пока единственный из спасенного экипажа, кого выписали из больницы, сообщает портал «Кубань Информ». Остальные девять моряков, включая капитана судна, остаются под наблюдением врачей, но их состояние не вызывает опасений.

Фото: kub-inform.ru

По воспоминаниям Семена Куджанова, судно Seamark прибыло в Новороссийск из турецкого порта. 21 февраля начался шторм, высота волн достигала пяти метров. После обеда члены экипажа почувствовали толчок. «Я вышел на мостик, прозвучал сигнал, и было сообщено, что судно ломается пополам. Практически вся команда была в районе кормы корабля», — рассказывает кок.

Моряки спустили на воду надувные плоты и начали эвакуироваться. Через минуту плот, на котором находился Семен Куджанов, перевернулся. По его подсчетам, он провел в воде около полутора часов. Затем на помощь пришли аварийно-спасательные суда.

Сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, перевозил около 3 тыс. тонн мраморной крошки (кальцит). Во время шторма судно разломилось на две части и затонуло. Из 11 членов экипажа, который состоял из российских моряков, удалось спасти десять человек. Погиб второй помощник капитана. Ему было 23 года. По факту затопления судна и гибели человека возбуждено уголовное дело.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Вода не выдержала Seamark».

Наталья Решетняк

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