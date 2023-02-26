В массовом ДТП в центре Краснодара пострадали два человека

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего на ул. Пашковской в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на перекрестке улиц Красной и Пашковской в Краснодаре. 25 февраля 2023 года

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю ДТП на перекрестке улиц Красной и Пашковской в Краснодаре. 25 февраля 2023 года

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 25 февраля в 22:40. 32-летний водитель автомобиля Infininti, двигаясь по ул. Красной от Горького до Длинной, выехал на перекресток на красный свет и врезался в ВАЗ, который ехал по ул. Пашковской. Удар был такой силы, что иномарку отбросило в сторону, и она столкнулась со стоящим на светофоре автомобилем Hyundai. После этого Infiniti продолжил по инерции движение и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали 37-летний водитель ВАЗа и его 44-летний пассажир.

«В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование»,— прокомментировали в полиции.

Александр Орлов

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