Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на подростка в Краснодаре

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на подростка в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

23 февраля около 17:30 на проспекте Чекистов, 42 на подростка набросилась стая собак, одна из них укусила 14-летнего мальчика. Медики диагностировали ссадину левого бедра. Теперь ребенку предстоит пройти курс вакцинации от бешенства.

Полиция Краснодара начала проверку. Однако следователи инициировали вопрос о передаче материалов из органов полиции в подразделение СК. Глава СКР поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования, а также мерах, принимаемых должностными лицами Кубани для правового регулирования отношений в области обращения с бездомными животными. Ход и результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате СКР.

Татьяна Ручкина

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