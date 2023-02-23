Второй подряд оползень сошел на федеральную трассу Джубга — Сочи

Второй за три дня оползень сошел на трассу А-147 Джубга — Сочи, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье». ЧП произошло рядом с поселком Дедеркой Туапсинского района, в ста метрах от места предыдущего схода грунта, которое произошло 20 февраля.

Фото: ФКУ «Черноморье»

«На первом аварийном участке вторые сутки продолжаются буровые работы. Погружено уже 30% из запланированного количества труб-свай. На втором участке аналогичные работы начнутся в ближайшие часы»,— говорится в сообщении.

Работы по стабилизации обоих участков планируется закончить до 25 февраля.

Уточняется, что реверсивный участок движения объединяет обе оползневые зоны. Реверсивное движение регулирует светофор. Ограничен проезд грузовиков длиной более 11 метров.

Наталья Решетняк

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