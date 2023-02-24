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Госдеп США ввел санкции против главы Кубани Вениамина Кондратьева

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 47 глав российских регионов, включая губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, следует из распространенного 24 февраля заявления Госдепа.

Кроме того, в санкционный список включили главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

  1. • Игорь Юрьевич Бабушкин – Губернатор Астраханской области
  2. • Юрий Васильевич Бездудный – Губернатор Ненецкого автономного округа
  3. • Александр Владимирович Бречалов – Глава Удмуртской Республики
  4. • Александр Леонидович Бурков – Губернатор Омской области
  5. • Роман Викторович Бусаргин – Губернатор Саратовской области
  6. • Андрей Владимирович Чибис – Губернатор Мурманской области
  7. • Михаил Владимирович Дегтярев – Губернатор Хабаровского края
  8. • Михаил Яковлевич Евраев – Губернатор Ярославской области
  9. • Калиматов Махмуд-али Макшарипович – Глава Республики Ингушетия
  10. • Бату Сергеевич Хасиков – Глава Республики Калмыкия
  11. • Олег Леонидович Хорохордин – Глава Республики Алтай
  12. • Владислав Товарищтайович Ховалыг – Глава Республики Тыва
  13. • Андрей Евгеньевич Клычков – Губернатор Орловской области
  14. • Игорь Иванович Кобзев – Губернатор Иркутской области
  15. • Казбек Валерьевич Коков – Глава Кабардино-Балкарской Республики
  16. • Наталья Владимировна Комарова – Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
  17. • Вениамин Иванович Кондратьев – Губернатор Краснодарского края
  18. • Валентин Олегович Коновалов – Глава Республики Хакасия
  19. • Копин Роман Валентинович – Губернатор Чукотского автономного округа
  20. • Олег Николаевич Кожемяко – Губернатор Приморского края
  21. • Мурат Каралбиевич Кумпилов – Глава Республики Адыгея
  22. • Валерий Игоревич Лимаренко – Губернатор Сахалинской области
  23. • Дмитрий Николаевич Махонин – губернатор Пермского края
  24. • Павел Викторович Мальков – Губернатор Рязанской области
  25. • Владимир Владимирович Мазур – Губернатор Томской области
  26. • Меликов Сергей Алимович – Глава Республики Дагестан
  27. • Олег Владимирович Мельниченко – Губернатор Пензенской области
  28. • Глеб Сергеевич Никитин – Губернатор Нижегородской области
  29. • Сергей Константинович Носов – Губернатор Магаданской области
  30. • Василий Александрович Орлов – Глава Амурской области
  31. • Александр Михайлович Осипов – губернатор Забайкальского края
  32. • Артур Олегович Парфенчиков – Глава Республики Карелия
  33. • Игорь Михайлович Руденя – губернатор Тверской области
  34. • Алексей Юрьевич Русских – Губернатор Ульяновской области
  35. • Владислав Валерьевич Шапша – Губернатор Калужской области
  36. • Вадим Михайлович Шумков – Губернатор Курганской области
  37. • Сергей Константинович Ситников – Губернатор Костромской области
  38. • Александр Валентинович Соколов – Губернатор Кировской области
  39. • Владимир Викторович Солодов – Губернатор Камчатского края
  40. • Темрезов Рашид Бориспиевич – Глава Карачаево-Черкесской Республики
  41. • Сергей Евгеньевич Цивилев – Губернатор Кемеровской области – Кузбасса
  42. • Александр Витальевич Цыбульский – Глава Архангельской области
  43. • Алексей Самбуевич Цыденов – Глава Республики Бурятия
  44. • Михаил Юрьевич Ведерников – губернатор Псковской области
  45. • Станислав Сергеевич Воскресенский – Губернатор Ивановской области
  46. • Юрий Викторович Зайцев – Глава Республики Марий Эл
  47. • Артем Алексеевич Здунов – Глава Республики Мордовия

Под санкции также попали девять министров, включая министра спорта Олега Матыцина, министра культуры Ольгу Любимову, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

В конце ноября 2022 года Вениамин Кондратьев был включен в санкционный список Великобритании. «Ожидаемо»,— прокомментировал новость глава Кубани в Telegram.

Наталья Решетняк

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