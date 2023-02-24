Госдеп США ввел санкции против главы Кубани Вениамина Кондратьева

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 47 глав российских регионов, включая губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, следует из распространенного 24 февраля заявления Госдепа.
Кроме того, в санкционный список включили главу Адыгеи Мурата Кумпилова.
- • Игорь Юрьевич Бабушкин – Губернатор Астраханской области
- • Юрий Васильевич Бездудный – Губернатор Ненецкого автономного округа
- • Александр Владимирович Бречалов – Глава Удмуртской Республики
- • Александр Леонидович Бурков – Губернатор Омской области
- • Роман Викторович Бусаргин – Губернатор Саратовской области
- • Андрей Владимирович Чибис – Губернатор Мурманской области
- • Михаил Владимирович Дегтярев – Губернатор Хабаровского края
- • Михаил Яковлевич Евраев – Губернатор Ярославской области
- • Калиматов Махмуд-али Макшарипович – Глава Республики Ингушетия
- • Бату Сергеевич Хасиков – Глава Республики Калмыкия
- • Олег Леонидович Хорохордин – Глава Республики Алтай
- • Владислав Товарищтайович Ховалыг – Глава Республики Тыва
- • Андрей Евгеньевич Клычков – Губернатор Орловской области
- • Игорь Иванович Кобзев – Губернатор Иркутской области
- • Казбек Валерьевич Коков – Глава Кабардино-Балкарской Республики
- • Наталья Владимировна Комарова – Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
- • Вениамин Иванович Кондратьев – Губернатор Краснодарского края
- • Валентин Олегович Коновалов – Глава Республики Хакасия
- • Копин Роман Валентинович – Губернатор Чукотского автономного округа
- • Олег Николаевич Кожемяко – Губернатор Приморского края
- • Мурат Каралбиевич Кумпилов – Глава Республики Адыгея
- • Валерий Игоревич Лимаренко – Губернатор Сахалинской области
- • Дмитрий Николаевич Махонин – губернатор Пермского края
- • Павел Викторович Мальков – Губернатор Рязанской области
- • Владимир Владимирович Мазур – Губернатор Томской области
- • Меликов Сергей Алимович – Глава Республики Дагестан
- • Олег Владимирович Мельниченко – Губернатор Пензенской области
- • Глеб Сергеевич Никитин – Губернатор Нижегородской области
- • Сергей Константинович Носов – Губернатор Магаданской области
- • Василий Александрович Орлов – Глава Амурской области
- • Александр Михайлович Осипов – губернатор Забайкальского края
- • Артур Олегович Парфенчиков – Глава Республики Карелия
- • Игорь Михайлович Руденя – губернатор Тверской области
- • Алексей Юрьевич Русских – Губернатор Ульяновской области
- • Владислав Валерьевич Шапша – Губернатор Калужской области
- • Вадим Михайлович Шумков – Губернатор Курганской области
- • Сергей Константинович Ситников – Губернатор Костромской области
- • Александр Валентинович Соколов – Губернатор Кировской области
- • Владимир Викторович Солодов – Губернатор Камчатского края
- • Темрезов Рашид Бориспиевич – Глава Карачаево-Черкесской Республики
- • Сергей Евгеньевич Цивилев – Губернатор Кемеровской области – Кузбасса
- • Александр Витальевич Цыбульский – Глава Архангельской области
- • Алексей Самбуевич Цыденов – Глава Республики Бурятия
- • Михаил Юрьевич Ведерников – губернатор Псковской области
- • Станислав Сергеевич Воскресенский – Губернатор Ивановской области
- • Юрий Викторович Зайцев – Глава Республики Марий Эл
- • Артем Алексеевич Здунов – Глава Республики Мордовия
Под санкции также попали девять министров, включая министра спорта Олега Матыцина, министра культуры Ольгу Любимову, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
В конце ноября 2022 года Вениамин Кондратьев был включен в санкционный список Великобритании. «Ожидаемо»,— прокомментировал новость глава Кубани в Telegram.
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