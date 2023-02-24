Госдеп США ввел санкции против главы Кубани Вениамина Кондратьева

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 47 глав российских регионов, включая губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, следует из распространенного 24 февраля заявления Госдепа.

Кроме того, в санкционный список включили главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

• Игорь Юрьевич Бабушкин – Губернатор Астраханской области • Юрий Васильевич Бездудный – Губернатор Ненецкого автономного округа • Александр Владимирович Бречалов – Глава Удмуртской Республики • Александр Леонидович Бурков – Губернатор Омской области • Роман Викторович Бусаргин – Губернатор Саратовской области • Андрей Владимирович Чибис – Губернатор Мурманской области • Михаил Владимирович Дегтярев – Губернатор Хабаровского края • Михаил Яковлевич Евраев – Губернатор Ярославской области • Калиматов Махмуд-али Макшарипович – Глава Республики Ингушетия • Бату Сергеевич Хасиков – Глава Республики Калмыкия • Олег Леонидович Хорохордин – Глава Республики Алтай • Владислав Товарищтайович Ховалыг – Глава Республики Тыва • Андрей Евгеньевич Клычков – Губернатор Орловской области • Игорь Иванович Кобзев – Губернатор Иркутской области • Казбек Валерьевич Коков – Глава Кабардино-Балкарской Республики • Наталья Владимировна Комарова – Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры • Вениамин Иванович Кондратьев – Губернатор Краснодарского края • Валентин Олегович Коновалов – Глава Республики Хакасия • Копин Роман Валентинович – Губернатор Чукотского автономного округа • Олег Николаевич Кожемяко – Губернатор Приморского края • Мурат Каралбиевич Кумпилов – Глава Республики Адыгея • Валерий Игоревич Лимаренко – Губернатор Сахалинской области • Дмитрий Николаевич Махонин – губернатор Пермского края • Павел Викторович Мальков – Губернатор Рязанской области • Владимир Владимирович Мазур – Губернатор Томской области • Меликов Сергей Алимович – Глава Республики Дагестан • Олег Владимирович Мельниченко – Губернатор Пензенской области • Глеб Сергеевич Никитин – Губернатор Нижегородской области • Сергей Константинович Носов – Губернатор Магаданской области • Василий Александрович Орлов – Глава Амурской области • Александр Михайлович Осипов – губернатор Забайкальского края • Артур Олегович Парфенчиков – Глава Республики Карелия • Игорь Михайлович Руденя – губернатор Тверской области • Алексей Юрьевич Русских – Губернатор Ульяновской области • Владислав Валерьевич Шапша – Губернатор Калужской области • Вадим Михайлович Шумков – Губернатор Курганской области • Сергей Константинович Ситников – Губернатор Костромской области • Александр Валентинович Соколов – Губернатор Кировской области • Владимир Викторович Солодов – Губернатор Камчатского края • Темрезов Рашид Бориспиевич – Глава Карачаево-Черкесской Республики • Сергей Евгеньевич Цивилев – Губернатор Кемеровской области – Кузбасса • Александр Витальевич Цыбульский – Глава Архангельской области • Алексей Самбуевич Цыденов – Глава Республики Бурятия • Михаил Юрьевич Ведерников – губернатор Псковской области • Станислав Сергеевич Воскресенский – Губернатор Ивановской области • Юрий Викторович Зайцев – Глава Республики Марий Эл • Артем Алексеевич Здунов – Глава Республики Мордовия

Под санкции также попали девять министров, включая министра спорта Олега Матыцина, министра культуры Ольгу Любимову, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

В конце ноября 2022 года Вениамин Кондратьев был включен в санкционный список Великобритании. «Ожидаемо»,— прокомментировал новость глава Кубани в Telegram.

Наталья Решетняк

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