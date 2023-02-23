«Краснодар» с крупным счетом проиграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России по футболу

Футбольный клуб Краснодар проиграл столичному ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча в Москве закончилась со счетом 3:0.

Первый гол хозяева поля забили уже на 10-й минуте – его автором с подачи Виллиана да Силвы стал Мойзес Моура. На 30-й минуте армейцы удвоили счет: мяч забил Федор Чалов. Шанс забить еще один гол у москвичей выдался и на 63-й минуте. Игрок «Краснодар» Хуниор Алонсо сбил полузащитника соперников Хесуса Медину – судья указал на «точку», однако колумбийский хавбек армейцев Хорхе Карраскаль не смог реализовать пенальти.

Почти до самого конца встречи счет на табло оставался неизменным, но на 86-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный увеличил преимущество гостей еще больше, забив в дальний угол третий безответный мяч.

Ответная кубковая встреча на стадионе «быков» состоится уже 28 февраля.

Александр Орлов

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