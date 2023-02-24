В Сочи по факту гибели трех человек при пожаре в гаражном кооперативе возбудили уголовное дело

В Сочи по факту гибели трех человек при пожаре в гаражном кооперативе в Хостинском районе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в ночь на 24 февраля 2023 года в ГСК на улице Кленовой произошел пожар в жилом двухэтажном гараже. Огонь распространился на площади 180 кв. м. После ликвидации огня пожарные обнаружили в помещении тела 55-летнего мужчины, 32-летней женщины и ее 9-летней дочери.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются причины пожара.

Анастасия Донскова

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