Житель Мостовского района перепутал автомобили и повредил чужую иномарку

Житель Мостовского района хотел отомстить своему знакомому, но перепутал машину и повредил чужую иномарку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

19-летний житель в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил автомобиль Skoda Octavia, припаркованный около двора. Он думал, что машина принадлежит его знакомому, с которым он находился в ссоре. Однако владелицей иномарки являлась незнакомая девушка. Сумма ущерба составила около 25 тыс. руб.

На молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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