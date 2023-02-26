СКР возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области с одним погибшим

После массового ДТП на платном участке трассы М-11 в Новгородской области с участием 41 автомобиля, в результате которого погибла женщина, Следственный комитет РФ (СКР) по региону возбудил уголовное дело. На место ДТП уже прибыли представители СКР, чтобы оценить действия дорожников при расчистке трассы во время снегопада.

«В результате ДТП пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия»,— сообщает СКР по региону. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следствие установит обслуживающую организацию и даст правовую оценку действиям людей, которые допустили нарушения при обслуживании трассы зимой.

Ранее в «Автодоре» сообщили «РИА Новости», что дорога, где произошло массовое ДТП, чистилась менее чем за час до него. Сейчас движение, ограниченное из-за аварии, восстанавливается.

Мария Федотова