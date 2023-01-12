Вакансии на перспективу

В этом году российские банки планируют расширить прием новых сотрудников. Как отмечают эксперты, это коснется в первую очередь IT и информбезопасности, а также колл-центров. Необходимость найма связана с переездом части действующих сотрудников за рубеж, что осложняет работу банков. Кроме того, кредитные организации смещают фокус с решения оперативных задач на стратегические проекты, что дает возможности для предложения новых вакансий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опросу “Ъ”, ряд крупных банков, прежде всего частных, в наступившем году планируют увеличить штат. В Альфа-банке собираются нарастить число сотрудников массовых специальностей (в основном тех, кто работает с клиентами) более чем на 5%, сообщил HR-директор банка Марат Исмагулов. Приоритетное внимание уделяется также специалистам IT и digital, уточнил он. Группа Совкомбанка намерена увеличить наем сотрудников на 10–15%, преимущественно в таких направлениях, как IT, контакт-центр, продажи и страховой бизнес. В итоге численность сотрудников группы может возрасти до 28–29 тыс. Как пояснил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, «увеличение найма в этом году планируется в связи с ростом ключевых бизнес-линий».

МТС-банк планирует увеличить команду на 14%, в основном в секторах IT, информбезопасности, Data Science и CRM, заявила вице-президент банка по управлению опытом сотрудника и организационному развитию Дарья Капранова. При этом в настоящее время 30% персонала банка составляют IT-специалисты. По итогам 2022 года численность сотрудников в этих банках также росла: в Совкомбанке — на 8%, в «Зените» — на 5%, в МТС-банке — на 7%.

Отдельные госбанки тоже продолжат наем. Например, в ПСБ будут набирать персонал, в том числе на новых территориях, где банк активно начал работу в прошлом году, развернул сеть из 200 отделений, «создав более 1,3 тыс. новых рабочих мест». Однако не все банки готовы раскрывать сейчас планы кадровой политики. В Сбербанке и ВТБ не ответили на запрос “Ъ”. Кроме того, некоторые организации, например Экспобанк, не планируют изменений в численности персонала, указала HR-директор банка Галина Вайсбанд.

Вместе с тем хедхантеры отмечают, что ситуация в экономике «не самая простая» и многие организации не планируют активно нанимать персонал. По мнению главы совета директоров агентства по подбору персонала Top Contact Артура Шамилова, скорее всего, «более активный наем начнется в 2024 году, когда экономика начнет расти». Банки, которые планируют наращивать штат в этом году, преимущественно «хотят продолжить развитие цифровых технологий, переход на удаленные каналы обслуживания клиентской базы», полагает он.

По мнению руководителя практики «Финансовые институты» Ward Howell Дарьи Аникиной, на планы банков повлияло несколько факторов. «За прошлый год часть сотрудников финансовых, и не только, компаний, особенно те, кто работают в IT, приняли решение переехать в другие страны. Кто-то продолжает работать удаленно, но к концу года банки поняли, что такая модель не совсем эффективна, и многие стали постепенно отказываться от такого формата работы»,— отмечает она. Это потребует найма новых сотрудников на замену переехавшим.

Однако банки, которые располагают широкой сетью отделений (в том числе Сбербанк), готовятся в этом году к некоторому сокращению числа офисов, что в итоге приведет и к высвобождению персонала, отмечает Артур Шамилов. Сокращая отделения, банки все большее число клиентов переводят в удаленные каналы и цифровое обслуживание.

В итоге специалисты контакт-центров или специалисты по большим данным требуются, а специалистов, которые работают в отделениях, могут и вовсе не нанимать в моменте, резюмирует господин Шамилов. За январь—ноябрь 2022 года количество офисов по России уже сократилось на 1,6 тыс., свидетельствуют данные ЦБ.

Развитие и новые проекты были заморожены в прошлом году, ведь банки вынуждены были оперативно перестраивать многие процессы. «Под конец года ситуация выровнялась, и фокус с решения оперативных задач сместился на новые, стратегические проекты. И, конечно, для этого нужны новые специалисты»,— отмечает госпожа Аникина. Кроме того, по ее словам, прошлый год для большинства банков стал годом поиска новых направлений развития, новых решений: была актуализирована стратегия, реализация которой также требует расширения команды.

Ольга Шерункова