В Петербурге задержали более 100 подростков из «ЧВК Редан»

В Санкт-Петербурге в ходе рейда полиции и Росгвардии задержано более 100 подростков, относящихся к субкультуре «ЧВК Редан», которые собрались в ТРЦ «Галерея» днем 26 февраля. Причиной облавы силовиков стала драка между «редановцем» и группой сторонних молодых людей. Ранее представители субкультуры уже устраивали массовые драки в ТРЦ.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на полицейский главк Петербурга, нападение на подростка из «ЧВК Редан» было спланированной акцией. «Галерею» закрывали на вход для посетителей почти на час, пока полицейские проводили задержания внутри. Сейчас ТРЦ работает в штатном режиме. Пострадавшему в драке подростку потребовалась медицинская помощь.

Инциденты с представителями «ЧВК Редан» ранее произошли в Москве. Так, 22 февраля в ТЦ «Авиапарк» произошло несколько массовых драк между подростками-«редановцами» и другими детьми. Тогда в полицию попали девять человек, а по факту потасовки было возбуждено уголовное дело. Позже аналогичный инцидент произошел в ТЦ «Маркос-Молл», тогда полиция задержала не менее 30 человек. 23 февраля группа несовершеннолетних в вестибюле метро распылила газовый баллончик в лицо подростка, затем ему нанесли несколько ударов. Одного из зачинщиков позже задержали и предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд отправил его под домашний арест.

«ЧВК Редан» — новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter», в сюжете которого фигурирует преступная организация «Геней Редан». Подростки, относящие себя к ней, красят волосы в черный цвет и носят символы паука и цифры 4 на одежде. Некоторые из них позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов и нерусских».

Сергей Яркин, Санкт-Петербург