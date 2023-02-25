Суд отправил под домашний арест лидера молодежной группировки «Редан» из Москвы

Черемушкинский суд Москвы назначил домашний арест лидеру молодежной неформальной группировки «Редан» по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его обвиняют в нападении на сверстника в столичном метро. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)»,— рассказали в суде. Следствие требовало отправить обвиняемого в СИЗО. По данным ТАСС, под арест отправлены еще трое участников нападения.

Вечером 23 февраля группа несовершеннолетних в вестибюле метро распылила газовый баллончик подростку, затем подростку нанесли несколько ударов — об этом сообщали в управлении Следственного комитета по Москве.

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, сотрудники полиции задержали еще четверых участников нападения. По предварительной информации, все они входят в неформальную молодежную группировку «Редан». Она устраивает стычки в столичных торговых центрах, а также в метро.

«ЧВК „Редан”» — субкультура, вдохновленная японской мангой Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Ее фанаты используют символику группировки из манги — белого паука с цифрой 4.

Анастасия Ларина