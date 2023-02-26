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Коммерсантъ FM
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Израиль может ввести смертную казнь для террористов

Комиссия правительства Израиля по законодательству одобрила законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов. В документе не уточняется, какой метод будет использоваться для приведения в исполнение смертной казни. Смертная казнь в Израиле разрешена, но для отдельных видов преступлений.

Согласно законопроекту, лицу, которое «умышленно или из равнодушия вызывает смерть гражданина Израиля, когда действие совершается из расистских мотивов или ненависти к определенным гражданам… и с целью нанесения вреда Государству Израиль и возрождению еврейского народа на его родине», грозит смертный приговор (цитата по The Jerusalem Post).

Согласно пояснительной части документа, «цель этого закона — пресечь террор в его источнике и создать сильное сдерживание».

«В этот трудный день, когда двое израильских граждан убиты в результате палестинского террористического акта, нет ничего более символичного, чем проведение этого законопроекта»,— сказал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в совместном заявлении с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Закон будет внесен на предварительное одобрение в Кнессет в среду. Затем кабинет национальной безопасности обсудит его до первого чтения в Кнессете. Amnesty International Israel этот законопроект осудила, заявив, что смертный приговор является «жестоким, бесчеловечным и унизительным».

Смертный приговор в Израиле пока выносится только за государственную измену, геноцид, преступления против человечности и преступления против еврейского народа во время войны.

Мария Федотова

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