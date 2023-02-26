Премьер Украины спрогнозировал 100 лет вражды с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отверг возможность примирения с Россией в ближайшие 100 лет. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Focus, его текст выложил украинский правительственный портал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Gleb Garanich, Reuters Денис Шмыгаль

Фото: Gleb Garanich, Reuters

На вопрос интервьюера, возможно ли когда-нибудь примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами, господин Шмыгаль ответил: «Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие 100 лет». «Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной»,— заявил украинский премьер.

При этом, отвечая на вопрос, как долго украинцы готовы терпеть военный конфликт, число жертв которого растет, Денис Шмыгаль конкретного срока не указал. Он заявил, что украинское общество готово бороться за свободу и независимость до своей победы и в этом контексте важна уверенность, что Запад будет оказывать поддержку столько, сколько необходимо. Также господин Шмыгаль выступил категорически против замораживания конфликта как одного из вариантов его урегулирования.

В мае 2022 года МИД России объявил о выходе Украины из переговорного процесса. В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Мария Федотова