Банановая публика

«Зенит» прошел в следующий раунд Кубка России по футболу, обыграв в Ульяновске местную «Волгу» со счетом 3:0. В матче не приняли участие бразильские легионеры Малком и Клаудиньо, получившие накануне российское гражданство — приказ на этот счет подписал президент России Владимир Путин. Первый был дисквалифицирован по итогам встречи со «Спартаком», а второго тренеры «Зенита» решили поберечь. За обоих соотечественников отработал на поле Вендел. С ним связан скандальный эпизод, случившийся под занавес матча: под ноги бразильцу, уходящему на замену, с трибун бросили банан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Вендел

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Вендел

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Никакой сенсации, которую кто-то ждал, в Ульяновске не произошло. Сергей Семак, главный тренер «Зенита», очень хорошо подготовил своих игроков к матчу. И даже поле, затвердевшее на морозе, не стало помехой для сине-бело-голубых. Разница в классе с «Волгой», ведущей борьбу за выживание в Первой лиге, и так велика, а когда еще «Зенит» настроен, его никто не может остановить в России. В первом тайме счет открыл Зелимхан Бакаев после подачи Вендела, под занавес встречи отличились еще Матео Кассьерра и Иван Сергеев, форварды «Зенита».

Интересно, что «Зенит» участвует в плей-офф Кубка России в так называемом «Пути регионов», где собрались победители предварительной стадии из низших лиг и команды Российской премьер-лиги (РПЛ), занявшие третьи места в своих группах — они были сформированы из четырех участников, как в Лиге чемпионов. В квартете, в котором выступал «Зенит», первые два места заняли «Спартак» и «Крылья Советов». В четвертьфинале «Пути регионов» у команд уже нет права на ошибку: проиграл — вылетаешь. И дуэль состоит из одной игры, а не из двух, как в «верхней» сетке турнира — в «Пути РПЛ». Там соперники проводят по две игры. И проигравший «сваливается» в «Путь регионов», где ему представится еще один шанс продолжить выступление в турнире. Петербуржцы в следующем раунде Кубка встретятся с кем-то из неудачников «верхней» сетки.

Самые главные события начались уже после матча «Волга» — «Зенит». В концовке игры случился эпизод, на который не все обратили внимание из-за того, что практически сразу после него гости забили третий гол. Когда бразильский легионер «Зенита» Вендел уходил на замену, под ноги ему кто-то бросил с трибуны банан. Момент зафиксировали камеры, уже много видеодокументов. Проявлений расизма на российских стадионах не случалось давно. Можно вспомнить, как в 2011 году бросили банан в сторону бразильского игрока Роберта Карлоса, выступавшего за «Анжи». Все случилось под занавес матча между «Крыльями Советов» и «Анжи» в Самаре. Виновника искали долго, причем не только футбольные власти, но и силовые ведомства, но нашли сначала не того. А когда обнаружили того, кто бросал, болельщик сказал, что не собирался никого оскорблять на расовой почве — просто ему в тот день не понравилась игра «Крыльев Советов». Он решил выразить протест брошенным бананом.

Того, кто бросил фрукт в сторону Вендела, тоже ищут. Была версия, что это якобы сделал один из фанатов «Зенита», приехавший в Ульяновск. Он хотел попасть в тренеров «Волги», но промахнулся. Сообщали, что у полиции уже есть фото нарушителя. Осталось его изловить. «Волге» грозит наказание. В любом случае резонанс от эпизода с бананом оказался громче, чем от самой игры в Ульяновске. Что, видимо, еще больше расстроило болельщиков местной команды. Неизвестно, когда в следующий раз сюда приедет «Зенит» или кто-либо из грандов российского футбола.

Что касается Вендела, то он был одним из лучших на поле в этот день. Как раз подтвердил тезис о том, что настоящий мастер сыграет на любом поле, в том числе замерзшем. Бразилец заслуживает уважения за отношение к делу, за свою игру. Интересно, что он не попал в число легионеров из Бразилии, выступающих за «Зенит», которые захотели получить российское гражданство. Процесс на эту тему клуб из Петербурга запустил давно. И документы были представлены на Малкома и Клаудиньо. 24 февраля, накануне кубковой игры, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оба бразильца стали гражданами России.

Это означает, что Малком и Клаудиньо будут выступать в РПЛ как россияне — на них не распространится лимит на легионеров. Правда, это произойдет не раньше, чем со следующего сезона. Заявки команд на оставшуюся часть чемпионата России уже поданы. Там бразильцы проходят в статусе легионеров. По поводу того, за какую сборную выступать — Бразилии или России, тут Малком и Клаудиньо должны определиться сами. Они могут принять выбор любой федерации, при этом участие в играх за российскую команду исключает выступление за бразильскую и наоборот. Менять «спортивное гражданство» нельзя.

Следующий матч «Зенит» проведет уже в чемпионате России — против «Пари НН» дома 4 марта. Соперник по очередному раунду Кубка России и дата проведения матча с ним станут известны позднее.

Кирилл Легков