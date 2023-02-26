Daily Mail: Карл III пригласил на коронацию зарубежных монархов вопреки британской традиции

Король Великобритании Карл III пригласил на свою коронацию, запланированную на 6 мая, зарубежных монархов. Тем самым он прервал многовековую традицию, согласно которой короли из других стран не приглашаются на коронацию британского монарха, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По информации источника, приглашения на коронацию, в частности, получили король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн, султан Брунея Хассанал Болкиах, султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид, а также члены скандинавской королевской семьи. Всего на коронации ожидается 2 тыс. человек. На коронации Елизаветы II. в 1953 году было 8 тыс. гостей.

Коронация Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве. Его супруга Камилла будет коронована в качестве королевы-консорта. По данным The Sun, король может надеть военную форму вместо традиционных бриджей и шелковых чулок. Тем самым, писало издание, монарх хочет представить современную монархию XXI века.

Принц Чарльз стал королем Великобритании Карлом III 8 сентября после того, как скончалась его мать королева Елизавета II. Он стал старейшим монархом по возрасту восшествия на престол. Принц Чарльз был наследником британской короны 70 лет.

Лусине Баласян