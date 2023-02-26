В Новгородской области произошла крупная авария с участием не менее 10 автомобилей

На 504-м километре трассы М-11 в Новгородской области по направлению из Санкт-Петербурга в сторону Москвы произошла крупная авария. РЕН ТВ сообщает, что столкнулись 25 автомобилей. По данным источника телеканала, в результате столкновения 1 человек погиб, 12 пострадали, включая 1 ребенка.

ТАСС в региональном управлении ГИБДД рассказали, что авария произошла с участием около 10 машин. По информации агентства, изначально столкнулись два грузовика. О пострадавших в ГИБДД не сообщается.

По трассе М-11 временно перекрыто движение в сторону Москвы. С 545-го километра организован переезд на трассу М-10.

Лусине Баласян