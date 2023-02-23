МИД Швейцарии рассказал о переговорах в Женеве по Украине

В швейцарской Женеве идут переговоры о ситуации на Украине. Они проходят «не на самом высоком уровне» и в обстановке «максимальной осмотрительности». Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он не уточнил какие-либо детали переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иньяцио Кассис

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Иньяцио Кассис

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны, как Россия, так и Украина. Международная Женева в обстановке максимальной осмотрительности принимает переговоры, хотя в настоящий момент они проходят не на самом высоком уровне»,— сказал Иньяцио Кассис газете Le Temps.

Иньяцио Кассис отметил, что ранее Украина попросила Швейцарию представлять ее интересы в России. В Москве на эту просьбу ответили отказом. «Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну»,— сказал господин Кассис.

Ранее Швейцария присоединилась к нескольким пакетам санкций Евросоюза против России в ответ на ввод российских войск на Украину. К 25 ноября Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд франков (около $7,94 млрд). В конце ноября Федеральный совет Швейцарии также ввел полное эмбарго на поставки оружия России.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко