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Коммерсантъ FM
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Путин по телефону поздравил Эрдогана с днем рождения

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Господин Путин поздравил турецкого президента с днем рождения, сообщили в Кремле.

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе разговора Владимир Путин отметил большой личный вклад господина Эрдогана в развитие отношений России и Турции. Президенты также обсудили «некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня». Других подробностей разговора не приводится.

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. В этом году ему исполнилось 69 лет.

Олеся Павленко

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