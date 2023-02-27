Званые французские ужины

В ресторане Lou Lou совместно со школой Excuse my French придумали новую традицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Lou Lou Фото: ресторан Lou Lou

Теперь каждый месяц здесь проходят ужины, во время которых культуролог Милана Каурин погружает гостей в тонкости французского этикета, сервировки и национальной кухни.

В меню ресторана особое внимание уделяется французским специалитетам: фуа-гра, трюфелям, артишокам и свежим морепродуктам. Здесь подают устриц, улиток и традиционные крепы — тонкие блинчики — с трюфельным бри и луком-пореем; с крабом, шпинатом и соусом бер блан; со спаржей, страчателлой и авокадо. Стоит попробовать традиционный луковый суп или «Елисейский» с фуа-гра и перепелкой. Есть здесь и итальянские блюда, известные за пределами страны, например, Filetto alla Rossini, тальолини с черным трюфелем; спагетти с вонголе.