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Растительная еда на Гороховой

Стиль Рестораны

В центре Петербурга открылось растительное кафе Raw To Go Kitchen.

Фото: кафе Raw to go Kitchen

Фото: кафе Raw to go Kitchen

После двух корнеров на Василеостровском и Московском рынках это третий проект Сергея Беликова и Романа Яковича в Петербурге. На кухне обходятся без продуктов животного происхождения — без мяса, птицы, рыбы, сыра или молока. Идея проекта — создать продукт с чистым растительным составом как для приверженцев растительного питания, так и для гостей с традиционными предпочтениями в еде. В меню — закуски, несколько супов (среди которых том ям на фирменной пасте), три вида пиццы (есть безглютеновый вариант). Отдельный раздел посвящен батату: на сладкий картофель кладут карри с нутом и кокосовой сметаной, готовят с грибами или с копченым тофу. Продукты здесь не жарят, а варят, запекают, готовят с помощью техники сувид. Интересна и карта напитков: здесь делают смузи, миксы из свежевыжатых соков, в разделе «Не кофе» — ежевичная матча с куркумой латте и масалой; раф из цикория на кокосовых сливках. В чайной карте — медовая габа, аромат меда достигается за счет ферментации чайного листа. В баре используют семь видов растительного молока, среди которых есть даже гороховое.

В интерьере — живая зелень и предметы интерьера от студии Delo Design.

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