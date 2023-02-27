Английское чаепитие в Vino & Voda

Накануне 8 Марта обсудить, что наливать сначала — чай или молоко — можно во время традиционного английского чаепития в ресторане Vino & Voda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Vino&Voda Фото: ресторан Vino&Voda

Во главе стола устанавливается этажерка, сервированная закусками. На нижнем ярусе всегда располагаются соленые закуски: мини-сэндвич с ростбифом, блинчик с лососем и икрой, сырный шарик из голубого сыра с грушей в миндале. На втором этаже — розаны и варенье из морошки. Верхний этаж этажерки — место для лакомства: медовик, конфеты ручной работы из темного шоколада с начинкой из чая «Эрл Грей» и другие сладости «на один укус».

Чай сервируют на фарфоре «Нефритовый фон», изготовленном по музейным образцам на Императорском фарфоровом заводе.

Альбина Самойлова