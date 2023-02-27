People расширяет границы

На Кирочной открылось Cafe People. Концепция довольно необычная — сочетание кухонь Испании, Грузии и Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cafe People Фото: Cafe People

Это второй проект от Дениса Тагирова (Simach, «Сыроварня») и Марии Сагайдаковой (Ginza Project, Nomo). Их первый проект Cafe People на Загородном был рестораном грузинской кухни, а во втором авторы решили расширить границы. Бренд-шеф ресторанов Андрей Маррион, кстати, уроженец Крыма, соединил в меню крымские специалитеты с традиционными грузинскими и испанскими. Например, здесь подают брускетту с домашним козьим сыром и креветки в соусе из печеного перца и ферментированного чеснока; жареный сулугуни с соусом из брусники; боул с киноа, зеленью и лососем арманьяк, которого маринуют с цитрусами, коньяком и можжевеловой ягодой. В числе супов — черноморская уха из кефали с мидиями. На горячее готовят батумское соте из рапана с картофелем и оссобуко сувид с картофельным пюре и трюфелем. И весь день здесь сервируют завтраки: тбилисские оладьи из ряженки с соусом из топленого молока, яйца ранчерос с тамбовским окороком и овсяную кашу со страчателлой и ягодами.

Альбина Самойлова