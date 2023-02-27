Чистый вкус в Naia

На Малой Морской открылся новый греческий ресторан Naia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Naia Фото: ресторан Naia

«В центре внимания — чистый вкус и доступное восприятие продукта, никаких "аттракционов" и минимум метафор,— объясняет концепт-шеф Илья Бурнасов.— Мы подчеркиваем аутентичность греческого гастрономического направления, именно такие блюда с традиционным и неизменным подходом вы можете встретить в ресторанах Средиземноморья». В Naia делают акцент на морепродуктах: здесь установлена аквасистема для raw-бара. В меню — королевские креветки с чимичурри, осьминог на гриле с печеной паприкой, птитим с морепродуктами, соте из вонголе с соусом бер блан.

Десерты для ресторана подготовила Маргарита Арзамазова, известная по работе в итальянском бистро Figata. Минималистичный интерьер ресторана призван вызывать ассоциации с антуражем виллы на побережье Эгейского моря.

Альбина Самойлова