В новых и вечных традициях

Молодой семейный ресторан современной русской кухни «Ценности» на Васильевском острове обновил меню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан «Ценности» Фото: ресторан «Ценности»

В меню ресторана — знакомые продукты и сочетания, которые бренд-шеф Дмитрий Погодин интерпретировал с использованием современных техник и технологий. Среди новинок — суточные грибные щи с черемшой, пельмени с мясом косули, карпаччо из языка, заливное из трех видов мяса и сезонные соленья. Как и с момента открытия, в «Ценностях» поддерживаются традиции домашнего производства: в ресторане своя коптильня; пирожки, калитки и хлеб — собственной выпечки; квас, комбуча, леденцы, домашние соленья и варенья — все делается на кухне ресторана от и до. Все авторские коктейли сделаны на собственных инфьюзах и настойках.

Элементы декора и обстановки для интерьера ресторана собирались по крупицам по всей стране, авторская мебель — из петербургских и подмосковных мастерских, посуда изготовлена мастерами-керамистами. Любопытная деталь: мощные фактурные столы сделаны из спасенных 150-летних деревянных досок из стен Перинных рядов — их собирались выкинуть при ремонте.

Кстати, «Ценности» — один из немногих ресторанов формата файн дайнинг, куда можно приходить с детьми: здесь есть детский уголок с игрушками из натуральных материалов и авторское детское меню.

Альбина Самойлова