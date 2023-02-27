МХТ в Александринке

С 31 марта по 8 апреля в Петербурге пройдут большие гастроли МХТ им. Чехова, приуроченные к 125-летию театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Торгушникова Фото: Александра Торгушникова

На двух сценах Александринского театра МХТ представит восемь спектаклей. Программу откроет только что сыгранная премьера — спектакль «Дядя Ваня» Дениса Азарова. Также на основной сцене будут представлены хит МХТ «№ 13D» в постановке Владимира Машкова и два спектакля, созданные творческим тандемом Константина Хабенского и Виктора Крамера — «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери и «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». На Новой сцене Александринского покажут лучшие спектакли малых форм, включая «Игру в городки» Юрия Стоянова, «Друг мой» петербургского режиссера Петра Шерешевского, поставленный в рамках проекта «АРТХАБ», спектакль «350 Сентрал парк Вест, New York, NY 10025» Константина Богомолова по Вуди Аллену.

Завершит программу Новой сцены спектакль «Чрево» по рассказу Евгения Замятина. Режиссер постановки Андрей Гончаров определил ее жанр как «крестьянский триллер».