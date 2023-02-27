Что делать в БДТ

29, 30, 31 марта, 1 и 2 апреля на основной сцене Большого драматического театра им. Товстоногова пройдет спектакль «Что делать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Левшин Фото: Станислав Левшин

Это спектакль-диспут, во время которого сцена превращается в кафедру, а зрительный зал — в аудиторию. Авторы действа пытаются осмыслить понятия свободы, честности, искренности и любви в современном мире, осознать, какие надежды испытывает современный человек сегодня и каким взглядом он смотрит в будущее. И как эти понятия трансформируются во времени, как соотносятся с идеалами и контекстом XIX века.

В ролях: Нина Александрова, Варвара Павлова, Андрей Феськов, народная артистка России Ируте Венгалите, народный артист России Георгий Штиль, Виктор Княжев и другие.