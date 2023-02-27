Зимний вечер в семье банкира

4 и 5 марта на Новой сцене Александринского театра премьера — «Боркман»: спектакль Андрея Калинина по пьесе классика норвежской драматургии Генрика Ибсена «Йун Габриэль Боркман».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Постнов Фото: Владимир Постнов

Режиссер знаком как минимум по золотомасочному спектаклю «Товарищ Кисляков» по роману Пантелеймона Романова. В своей новой работе Андрей Калинин вслед за Ибсеном, создавшим эту, предпоследнюю свою пьесу в 1896 году, исследует природу человеческих чувств на примере частной истории распада семьи и разрушающегося дома, избегая в спектакле примет какой бы то ни было эпохи, не привязывая героев и ситуации ни к какому времени. В главном постановщик идет за драматургом, не меняя сюжетных ходов пьесы, но все же чуть редактируя финал. В спектакле есть место и психологическому накалу диалогов, и лирической, интимной интонации. Но вместе с тем режиссер отстраивает дистанцию и с текстом, и с сюжетными поворотами, прибегая к иронии, а некоторые ситуации решая и разрешая через гротеск.

Действие разворачивается в течение одного зимнего вечера. В родовой усадьбе Рентхеймов собираются главные герои этой драмы: Йун Габриэль Боркман, прошедший путь от сына рудокопа до директора банка, но лишившийся всего — и имени, и денег, проведший в тюрьме несколько лет за махинации со средствами вкладчиков, а затем заперший себя на втором этаже дома; его жена Гунхильд; их сын Эрхарт; сестра-близнец жены и бывшая возлюбленная Боркмана Элла, от которой тот отказался когда-то ради должности и доли в банке. Все они — и жаждущий реванша Боркман, и болезненно переживающая нынешнее состояние и мечтающая о возвращении былого статуса Гунхильд, и Элла, которая фактически приехала в родовой дом умирать,— связывают все свои чаяния с Эрхартом и его будущим, ждут от него, так или иначе, решения своих проблем. Но, как говорит в другой пьесе Ибсена «Строитель Сольнес» главный герой, «юность — это возмездие»: у юноши другие планы, и от жизни он хочет совсем иного… Действие движется к неумолимому и хоть и отредактированному, но весьма ибсеновскому финалу.

Мария Иванова