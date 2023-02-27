Миру нужны ангелы

В Мраморном дворце Русского музея открылась персональная выставка петербургского художника Наталии Земляной «Сотворение мира».

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В экспозиции — более 80 работ в стиле структурализма: живописные полотна, пастели и графика. Один из центральных сюжетов — сотворение мира в его сложном переплетении различных структур, где есть место ангелам и весенним садам. Представлены работы разных лет из циклов «Структуры», «Ангелы», «Овалы», «Лабиринты», «Простые фигуры», «Квадраты», «Круги», над которыми автор работает на протяжении всей своей жизни. Работы Наталии Земляной находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру, она участник творческих объединений «Параллель» и «Товарищество «Свободная культура».

«В искусстве — если это, конечно, профессиональное искусство, — ничего не берется из ниоткуда,— говорит Наталья,— каждый художник вырастает из определенной традиции… Классический русский авангард — это, безусловно, начало двадцатого века, но он не закончился на Кандинском и Филонове, это живая художественная школа, которая развилась сначала в моих учителей, а потом и в меня, я ветвь этого мощного корня. Искусство сейчас должно поддержать людей. Нести в мир любовь радость и свет, надежду. Поэтому я включила в экспозицию ангелов, которых рисую давно. Сейчас мир нуждается в ангелах…»

Выставка работает по 10 апреля.

Зося Пашковская