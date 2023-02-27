Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Миру нужны ангелы

Стиль Афиша

В Мраморном дворце Русского музея открылась персональная выставка петербургского художника Наталии Земляной «Сотворение мира».

Предыдущая фотография

Фото: агентство PR Look

Фото: агентство PR Look

Фото: агентство PR Look

Следующая фотография
1 / 3

Фото: агентство PR Look

Фото: агентство PR Look

Фото: агентство PR Look

В экспозиции — более 80 работ в стиле структурализма: живописные полотна, пастели и графика. Один из центральных сюжетов — сотворение мира в его сложном переплетении различных структур, где есть место ангелам и весенним садам. Представлены работы разных лет из циклов «Структуры», «Ангелы», «Овалы», «Лабиринты», «Простые фигуры», «Квадраты», «Круги», над которыми автор работает на протяжении всей своей жизни. Работы Наталии Земляной находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру, она участник творческих объединений «Параллель» и «Товарищество «Свободная культура».

«В искусстве — если это, конечно, профессиональное искусство, — ничего не берется из ниоткуда,— говорит Наталья,— каждый художник вырастает из определенной традиции… Классический русский авангард — это, безусловно, начало двадцатого века, но он не закончился на Кандинском и Филонове, это живая художественная школа, которая развилась сначала в моих учителей, а потом и в меня, я ветвь этого мощного корня. Искусство сейчас должно поддержать людей. Нести в мир любовь радость и свет, надежду. Поэтому я включила в экспозицию ангелов, которых рисую давно. Сейчас мир нуждается в ангелах…»

Выставка работает по 10 апреля.

Зося Пашковская

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...