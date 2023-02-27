Гастроли Пушкинского театра

С 24 по 26 марта на сцене ДК «Выборгский» пройдут гастроли труппы Московского театра им. Пушкина под руководством Евгения Писарева, ученика Олега Табакова и лауреата многочисленных театральных премий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Богомаз Фото: Юрий Богомаз

Петербургской публике представят два спектакля: «Влюбленный Шекспир» по одноименной пьесе Тома Стоппарда и Марка Нормана и «Вишневый сад» с Викторией Исаковой и Александром Петровым в главных ролях.

«Влюбленный Шекспир» — это первая в России театральная постановка по сценарию одноименного фильма 1998 года. В 2014 году он был переработан для театра и поставлен в Лондоне, в 2018-м –— в Пушкинском театре в Москве, где стал абсолютным кассовым хитом. Спектакль отмечен «Хрустальной Турандот», «Звездой театрала» и премией Союза театральных деятелей РФ.

Специально для постановки худрук театра и режиссер спектакля Евгений Писарев заказал оригинальный перевод театральной адаптации «Влюбленного Шекспира». Оформил спектакль Зиновий Марголин, лауреат «Золотой маски» и «Софита». А за сценографию «Влюбленного Шекспира» он получил Премию города Москвы в области литературы и искусства.

В ролях — Кирилл Чернышенко, Елизавета Кононова, Андрей Кузичев, Антон Феоктистов, Александр Арсентьев.

Режиссер спектакля «Вишневый сад» Владимир Мирзоев известен авторскими прочтениями русской классики, в пьесе Чехова он увидел прежде всего «комедию катастроф». Живой оркестр на сцене, современные танцы, явление призрака утонувшего мальчика — спектакль наполнен символами и знаками.