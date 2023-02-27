Локальные бренды поддержат

В Смольном решили продлить проект «Петербургский дизайн» до конца 2023 года.

Проект стартовал в октябре 2022-го. Его цель — стимулировать развитие локальных брендов в новых экономических условиях. В 2022 году участниками проекта стали более 110 брендов, город оплачивал аренду помещений в трех торговых центрах, оборудование и брендирование в единой стилистике, помогал в маркетинговом сопровождении. В итоге участники проекта получили возможность понять спрос и актуальность позиционирования своих торговых марок, увеличить продажи, а власти города — проанализировать состояние отрасли.

В этом году, по плану инициаторов проекта, его участники смогут стать самостоятельными арендаторами, а их сотрудничество с торговыми комплексами будет выстраиваться по принципу резидентуры. При Смольном будет создан экспертный совет для патронажа начинающих резидентов. В совет войдут представители сферы дизайна, моды и легкой промышленности города.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга планируют объявить новый прием заявок на формирование очередного пула дизайнеров.

Зося Пашковская