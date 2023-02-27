Роман Никонов: «Мы работаем с символами»

За прошедший год российский сегмент рынка премиальных часов, ювелирных украшений и аксессуаров столкнулся с новыми вызовами. На ассортименте и розничных продажах отразились санкционное давление, нарушение логистики в поставках и принятие новых регламентов работы. В условиях турбулентности основатель холдинга Nikonov group (включает бутики премиальных часов, украшений и аксессуаров, фамильные часовые мастерские), международный эксперт по товарам класса премиум Роман Никонов сконцентрировался на развитии бизнеса в России и открыл собственное производство ювелирных украшений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Что повлияло на решение открыть собственный ювелирный дом? Какая концепция легла в основу?

— Я всегда хотел создать часы под собственным брендом. Но начать работу в этом направлении решил с производства ювелирных украшений. В мае прошлого года была собрана команда дизайнеров и технологов. В ноябре оформили первую коллекцию под названием «Сказки» — в основу ее концепции легли русские сказки. Мы долго изучали быт, жизнь, традиции царской и княжеских семей — так мы вышли на тему русских талисманов, древнего фольклора, заложенного в нашем культурном коде. Это все мы постарались передать в нашей коллекции. Так родились «Сказки» с той самой русской душой, которые и стали языком бренда. В каждом украшении ювелирного дома Roman Nikonov ощущается трогательная связь поколений, времен, наше ощущение единства, дружбы, любви. Мы создали коллекции «Жар-птица», «Царевна-лягушка», «Кощеева игла», «Лесные ягоды», «Подкова». Совсем недавно зародилась коллекция «Морозные сказки». Старт продаж был объявлен в декабре 2022-го, и буквально за два дня мы увидели отклик от клиентов: первая коллекция была распродана полностью.

— С чем вы связываете высокий спрос на ювелирные украшения ювелирного дома Roman Nikonov, только появившиеся на рынке? Это громкий бренд или дефицит зарубежных премиальных товаров?

— Конечно, нельзя отрицать произошедшие изменения на рынке: санкции, позиция по поводу сотрудничества некоторых брендов с российскими покупателями, усложнение логистики. Мы уже видим, как изменился ассортимент в бутиках. Уже сейчас нет закупок брендовых вещей, а на витринах — остатки. Если настанет период, когда бренды вернутся, то это уже будут другие правила игры. Понимая это, я начал думать о создании производства собственных ювелирных изделий и о развитии бренда.

Главный залог успеха — наш многолетний опыт работы с мировыми производителями ювелирных изделий. Мы на сто процентов знаем, что нужно, чтобы наши украшения покупали. Используем новые технологии с интересными приемами и решениями, идеология коллекции, отсылающей к исконной русскости — все это ключевые факторы в выборе изделия. Если глубже, то мы работаем с волшебными символами удачи. Вот фирменная щука, исполняющая три желания, или кощеева игла, сулящая бессмертие и здоровье. Есть изящная подкова на удачу.

— Насколько выгодно сегодня инвестировать в премиальные ювелирные украшения и часы?

— С 2018 года на рынке наблюдался планомерный постоянный рост в стоимостном выражении швейцарских часов. В феврале 2022 года, на пике, я давал рекомендации по продаже и сам реализовал собственную большую коллекцию часов. С марта цены рухнули, и до сих пор идет падение. Во что бы вы ни инвестировали, рядом необходим эксперт, который чувствует рынок и может посоветовать, куда двигаться. Стоит ли сегодня вкладывать в премиальные ювелирные украшения и часы? Да. Цены очень низкие, в рост они пойдут однозначно. Кроме того, спокойно можно инвестировать в украшения нашего ювелирного дома.

— Как сейчас складывается ваша деятельность как эксперта? Есть ли взаимодействие с иностранными партнерами?

— За долгие годы у меня сложились крепкие дружеские связи со многими мировыми мануфактурами и брендами, но уже много лет бизнес я веду исключительно в России.

— В этом году холдинг отметил десятилетний юбилей. Расскажите о структуре: что представляет собой сегодня Nikonov group?

— Действительно, 12 февраля компания отпраздновала круглую дату — десять лет. Сегодня Nikonov group развивается в четырех основных направлениях. Первое, Spblux,— это сеть мультибрендовых бутиков по продаже швейцарских часов, ювелирных украшений и премиальных аксессуаров. Сеть имеет услугу по обмену премиальных и коллекционных часов, как в автомобильном мире трейд-ин.

Второе направление — работа фамильных часовых мастерских Никоновых, где проводятся диагностика, обслуживание, ремонт и реставрация швейцарских часов и ювелирных украшений. На практике часы нужно обслуживать как машину: менять масло, проводить техобслуживание. Как правило, все швейцарские часы для ремонта и диагностики отправляются за границу. Для человека это долгий путь и временные издержки, а также «длинный» чек. Можно год ждать, когда вернутся отремонтированные часы. Кроме того, мастерская занимается реставрацией ювелирных украшений, и любимое колье, колечко мы можем «освежить», пока вы пьете кофе.

Третье направление — премиальные ломбарды NEWtime, где есть возможность выкупа предметов роскоши. В кризисные моменты есть потребность в «быстрых» деньгах. Четвертое направление — собственный ювелирный дом Roman Nikonov. Хочу лишь добавить, что все изделия изготавливаются одним мастером вручную, и второго похожего вы не встретите. Мы используем золото только 750-й пробы, а драгоценные камни — с характеристиками не ниже 3/3.

Холдинг присутствует в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре. Сейчас мы активно прорабатываем стратегию выхода в новые регионы.

Беседовала Алла Михеенко