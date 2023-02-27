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Кофе соспесо

Колонка редактора

В переводе с итальянского — подвешенный кофе. Это неаполитанская традиция платить в кофейне за две чашки, а выпивать одну, другую оставляя для неизвестного гостя, у которого сегодня не очень с деньгами. Или не только сегодня. Лишние чеки обычно прикалывают на доску, «подвешивают». Или держат для тех, кто спросит бесплатную чашечку кофе. Милая такая традиция. Она разлетелась по всему миру. В Петербурге таких кофеен мало, в Москве больше. Говорят, кофе соспесо пользуется спросом у пенсионеров и студентов. Для кого-то это, может быть, приятная мелочь, а для кого-то — вынужденная необходимость. Кстати, в некоторых странах «подвешивают»-оплачивают и еду, хотя у нас пока это не принято.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

А уже если говорить о настоящих подарках — к праздникам, например, то дарить их и получать, оказывается, привилегия. Жизнь сегодня это показывает. Иногда не вредно это осознавать.

Елена Федотова

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