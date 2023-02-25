Канада ввела санкции против Уралвагонзавода

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил) попала в санкционный список Канады, говорится в сообщении местного Министерства иностранных дел. Напомним, годом ранее Уралвагонзавод попал в санкционный список Великобритании, затем — Евросоюза и Японии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

Кроме этого, в годовщину начала специальной военной операции Канада приняла решение ввести санкции против ФСБ, главного управления Генштаба, ФСО, Совета федерации, Госдумы, «Единой России», главного управления специальных программ президента и Росфинмониторинга.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Входит в Госкорпорацию «Ростех». В конце октября 2022 года на УВЗ побывал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который провел контрольную проверку выпуска танков.

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Диана Сунагатуллина