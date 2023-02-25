Минфин США ввел санкции против УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) попал в блокирующий лист (Specially Designated Nationals List — SDN-лист) Минфина США. В УБРиР уточнили, что у банка «нет активов и обязательств в США, он не проводит финансовые операции на территории этой страны». Напомним, УБРиР также находится под санкциями Канады и Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме уральского банка, под санкции попали 10 частных кредитных организаций: Московский кредитный банк (МКБ), Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, банк «Левобережный», банк «Приморье», а также попавшие в тот же день под британские санкции МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит».

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Диана Сунагатуллина