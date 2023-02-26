Памятник бойцам СВО открыли в Ижевске

Памятник «Защитникам Донбасса» открыли в сквере столицы Удмуртии около Дворца детского (юношеского) творчества. Как сообщает пресс-служба администрации города, скульптурная композиция, изображающая встречающую бойца девочку, символизирует окончание специальной военной операции. Автором памятника стал народный художник России Салават Щербаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, участвующий в церемонии открытия, воинская доблесть была и остается одним из главных мужских качеств. «На открытии этого памятника мы чествуем тех, кто во все времена защищал нашу страну, кто сегодня верным служением Родине обеспечивает обороноспособность, безопасность, мощь и единство России»,— подчеркнул глава города.