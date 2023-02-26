Памятник бойцам СВО открыли в Ижевске

Памятник «Защитникам Донбасса» открыли в сквере столицы Удмуртии около Дворца детского (юношеского) творчества. Как сообщает пресс-служба администрации города, скульптурная композиция, изображающая встречающую бойца девочку, символизирует окончание специальной военной операции. Автором памятника стал народный художник России Салават Щербаков.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, участвующий в церемонии открытия, воинская доблесть была и остается одним из главных мужских качеств. «На открытии этого памятника мы чествуем тех, кто во все времена защищал нашу страну, кто сегодня верным служением Родине обеспечивает обороноспособность, безопасность, мощь и единство России»,— подчеркнул глава города.