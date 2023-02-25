Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Турции после землетрясений начато расследование в отношении более 600 человек

В Турции начато расследование в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям. Среди них — строительные подрядчики, владельцы зданий или менеджеры.

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 из 612 подозреваемых заключены под стражу в ожидании суда. «Обнаружение доказательств в зданиях продолжается в качестве основы для уголовного расследования»,— заявил господин Боздаг (цитата по AP).

В результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий. Эксперты заявляют, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали государственным стандартам.

В результате землетрясений на юге Турции и севере Сирии погибли почти 48 тыс. человек, сообщает AP. По данным от 24 февраля, в Турции погибшими числятся 44 218 человек.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...