Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 44 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции составило 44 218 человек, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД Турции. Ранее было известно о 43,5 тыс. погибших.

Как сообщили в агентстве, после первых землетрясений в Турции произошло 9136 афтершоков. Последний раз землетрясение в Турции было зафиксировано вчера, 23 февраля в провинции Хатай. Его магнитуда составила 5,5. После землетрясений в Турции арестовали 340 мародеров и халатных строителей.

Если суммировать число погибших из-за землетрясений в Турции с оценкой ВОЗ по погибшим в соседней Сирии, которую также затронуло бедствие, общее число погибших на данный момент составит 52,7 тыс.

Анастасия Ларина