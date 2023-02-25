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Коммерсантъ FM
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В Киеве потушен пожар на складе

Пожар на складе в Киеве ликвидирован, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Господин Кличко отметил, что впервые к тушению пожара в Киеве использовали новейшего робота.

«Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали»,— написал мэр в Telegram-канале. Применение новейшего робота для пожаротушения значительно облегчило работу пожарных, отметил Виталий Кличко.

Площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м, его причины пока не сообщаются.

Мария Федотова

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